В Тульской области по итогам года создадут более 3 тыс. рабочих мест

ТАСС, 5 ноября. Власти Тульской области, несмотря на пандемию, не приостанавливали реализацию крупных инвестиционных проектов в регионе, до конца 2020 года за счет открытия новых предприятий будет создано более 3 тыс. рабочих мест, сообщил в четверг губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая проходила в формате видеосвязи.

"Реализация почти всех инвестиционных проектов в 2020 году активно продолжается, и мы их не останавливали. Мы уже завершили порядка восьми крупных проектов на 24 млрд рублей, это создание более 2 тыс. новых рабочих мест. До конца года запускаем еще пять предприятий - это 600-650 новых рабочих мест", - сказал Дюмин.

Как отметил губернатор Тульской области, на протяжении трех лет рост инвестиций в регионе составлял около 10%. По итогам 2019 года их объем составил 178 млрд рублей, доля инвестиций в ВРП - 26%. С 2016 года общий объем инвестиций в Тульскую область составил 600 млрд рублей.