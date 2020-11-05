Предприятие по переработке рыбы создадут в Махачкале совместно с компанией из Калининграда

МАХАЧКАЛА, 5 ноября. /ТАСС/. Предприятие по первичной переработке рыбы создадут в Махачкале, проект реализуется совместно с Калининградской группой компаний "За Родину!". Объем инвестиций составляет около 400 млн рублей. Об этом сообщил в четверг глава правительства Дагестана Артем Здунов в своем официальном аккаунте в Instagram.

"Ознакомился с реализацией проекта ООО "Союзрыбпром" в Махачкале, речь идет о первичной переработке рыбы. Общая стоимость проекта - около 400 млн рублей. В его рамках создаются мощности по приемке, сортировке, шоковой заморозке 170 тонн в сутки и хранению рыбной продукции. Проект реализуется совместно с Калининградской группой компаний "За Родину!" - одним из крупнейших производителей пресервов и консервов в стране", - написал Здунов.

По его словам, в конце октября запущена первая очередь проекта, в настоящее время на производстве задействовано более 40 человек.

"Идет монтаж дополнительного оборудования, работе на нем обучают местных специалисты из Калининграда. Проблемным для инициаторов проекта пока остается вопрос со стабильным обеспечением производства электричеством. В ближайшее время будет поставлен резервный генератор. Если серьезно развиваться, необходимо строить свои очистные сооружения, а для этого надо решить вопрос со сбросом", - также отметил Здунов.

Премьер дагестанского правительства добавил, что аналогичные проекты реализуются в Сулакской зоне и в Бабаюртовском районе. "Кроме того, планируется строительство рыбного порта в Избербаше. При этом эксперты отмечают, что объем добычи республикой кильки в сезон может достигнуть 30-35 тыс. тонн. С этой целью в регионе будет работать 22 рыбопромысловых судна", - уточнил Здунов.

О возрождении рыболовства в Дагестане

В июле этого года министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев сообщил ТАСС, что объем добычи рыбы в республике в ближайшие три года планируют довести до 50 тыс. тонн - примерно столько республика добывала в годы существования СССР, когда рыбная отрасль была одной из основных в экономике региона. Для этого в республике ведется реконструкция имеющихся портовых мощностей, а также строительство новых, кроме того, расширяются возможности для переработки рыбы.

В 2019 году в Дагестане выловили в общей сложности около 10 тыс. тонн рыбы - результат стал рекордным за последние 20 лет. В сентябре в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства ТАСС сообщили, что объем добычи рыбы в Дагестан за восемь месяцев текущего года составил более 8,8 тыс. тонн, что почти втрое больше по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Ранее в пресс-службе Росрыболовства со ссылкой на главу ведомства Илью Шестакова сообщали, что в 2020 году в Дагестане может быть добыто до 20 тыс. тонн кильки.