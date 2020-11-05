Движение по ЦКАД-3 запустят 11 ноября

МОСКВА, 5 ноября./ТАСС/. Движение по самому длинному участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) будет официально запущено 11 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"Официальное открытие движения по ЦКАД-3 состоится 11 ноября", - отметили в пресс-службе.

Накануне "Автодор" сообщил, что минимальная стоимость проезда по всем 105 км ЦКАД-3 при наличии скидки по транспондеру для легковых автомобилей составит 255 рублей, или 2,4 рубля за километр, для грузовых - 840 рублей.

В госкомпании также уточнили, что на ЦКАД будет действовать безбарьерная система оплаты free-flow. Предполагается, что автомобили будут без остановок проезжать через рамку с оборудованием фиксации проезда, оплата производится с лицевого счета пользователя по транспондеру или с помощью распознавания государственных регистрационных номерных знаков. Водители без транспондера смогут оплатить проезд на сайте оператора в личном кабинете.

Всего на ЦКАДе будет установлено 12 рамок free-flow, четыре из которых - на ЦКАД-3.

Штраф за неоплату проезда составит 2,5 тыс. рублей для легковых автомобилей, 5,5 тыс. рублей - для грузовых. При этом у водителя будет возможность оплатить проезд в течение двух месяцев после официального оповещения о нарушении. В случае, если плата так и не будет внесена - автомобилист заплатит и штраф и стоимость проезда.

О ЦКАД

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу ("Малой бетонке"). Проект разделен на пять участков. Новая федеральная трасса призвана разгрузить центральный транспортный узел Московского региона за счет отвода основного потока транзитного грузового и пассажирского трафика в обход столицы, а также уменьшить нагрузку на радиальные выходы из Москвы, МКАД и улицы городов Московской области.

Как ранее говорил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, полностью ЦКАД планируется замкнуть в 2021 году.