МИД Белоруссии заявил, что Вильнюс вместо диалога нагнетает ситуацию вокруг БелАЭС

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Белорусская сторона считает, что путем диалога можно снять разногласия с Литвой по вопросу введения в эксплуатацию БелАЭС, однако Вильнюс необоснованно нагнетает ситуацию. Об этом говорится в ответе МИД Белоруссии на ноту протеста Вильнюса в связи с пуском первого блока БелАЭС.

"Нормальный диалог, который мог бы принести взаимовыгодный результат, литовская сторона давно решила принести в жертву своим геополитическим амбициям. В очередном эпизоде этого "эпистолярного сериала" нас обвинили в "безответственном и поспешном" запуске БелАЭС", - говорится в сообщении, размещенном в четверг не сайте МИД Белоруссии.

В ведомстве подчеркнули, что предпусковые операции на БелАЭС ведутся в строжайшем соответствии с графиком этапных программ под контролем Госатомнадзора и других надзорных органов. "Кроме всех надзорных органов, Вильнюс единолично ставит под сомнение и авторитет системообразующих для мировой ядерной отрасли организаций, злоупотребляет доверием своих партнеров по ЕС. Тесно работающие с нами на всех этапах возведения станции экспертные миссии МАГАТЭ, Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС, Европейской группы регуляторов ядерной безопасности неоднократно подтверждали, что нет недостатков, которые могли бы стать препятствием для безопасного пуска первого энергоблока БелАЭС", - отмечают в МИД Белоруссии.

Ранее Вильнюс направил ноту протеста Минску в связи с энергетическим пуском первого блока БелАЭС. Литва настоятельно рекомендовала "приостановить запуск АЭС до тех пор, пока не будут выполнены самые высокие стандарты ядерной безопасности и экологические требования".

Строительство АЭС ведется рядом с городом Островец в Гродненской области по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). 3 ноября первый энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) включен в объединенную энергосистему страны. Официальная церемония, посвященная началу работы первого блока, запланирована на 7 ноября. Его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на начало 2021 года. По планам белорусских властей, ввод второго блока должен произойти в 2022 году.

Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет угрозу для национальной безопасности республики.