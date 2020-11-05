Власти Архангельской области планируют создать арктический яхтенный порт

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Архангельской области проработают возможность создания яхтенного порта "Поморская гавань" в Архангельске. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Может получиться очень интересный проект, в том числе с точки зрения экономической отдачи. Попробуем поработать над тем, чтобы проект смог претендовать на присвоение ему статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации, тогда потенциальный инвестор получит качественный набор льгот, и будет совершенно другая экономическая модель", - процитировали в пресс-службе губернатора региона Александра Цыбульского.

Как пояснили в пресс-службе, сегодня в Архангельской области зарегистрировано более 15 тыс. маломерных судов, но существующие в регионе стоянки не обладают современным оборудованием и не предлагают клиентам комплекс услуг. Поэтому концепция проекта обусловлена потребностью в создании в Архангельске такого объекта, который бы сосредоточил комплекс инноваций по развитию водного, яхтенного и экспедиционного арктического туризма на Русском Севере.

"Одной из основных предпосылок к созданию яхтенного порта является расположение Архангельска на крупной водной артерии - Северной Двине - с выходом в Белое море, связанное через Беломорско-Балтийский канал с Балтийским регионом", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что проект будет направлен на развитие сервисного обслуживания как российских, так и зарубежных яхтсменов, комплексное туристическое обеспечение групп при смене экипажей судов или отдельных туристов.