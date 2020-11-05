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Петербург получит 1 млрд рублей на создание первого участка широтной магистрали

Новая дорога поможет разгрузить дороги в южной и восточной частях города, а также снизит нагрузку на мосты через Неву

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербург получит из федерального бюджета 1 млрд рублей на подготовку и строительство первого этапа широтной магистрали скоростного движения. Как сообщили в четверг в пресс-службе администрации города, речь идет о строительстве транспортной развязки Западного скоростного диаметре (ЗСД) с Витебским проспектом.

"Правительство РФ по поручению президента страны выделило 1 млрд рублей на подготовку и строительство первого этапа широтной магистрали скоростного движения - транспортной развязки ЗСД с Витебским проспектом", - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Новая трасса будет начинаться от Западного скоростного диаметра в районе Благодатной улицы, она пересечет Неву рядом с железнодорожным мостом и Кольцевую дорогу севернее Кудрово с выходом в Ленинградскую область на трассу "Кола". Полная длина широтной магистрали составит 27,4 км. Новая дорога, которая будет включать 11 развязок, поможет в значительной степени разгрузить дороги в южной и восточной частях города, снизит нагрузку на мосты через Неву.

Строительство Витебской развязки планируется завершить к 2025 году. Проект будет реализован за счет государственного и частного партнерства в рамках соглашения, заключенного с АО "Западный скоростной диаметр".

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