"Трансконтейнер" предложил увеличить объем субсидий на транзит в 10 раз

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. "Трансконтейнер" предлагает в 2021 году увеличить объем государственных субсидий на контейнерный железнодорожный транзит по территории РФ в 10 раз, до 4 млрд рублей. Об этом в ходе пленарного заседания Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП) сообщил президент "Трансконтейнера" Александр Исурин.

"400 млн рублей, выделенных правительством для субсидирования транзита, недостаточно для продолжения развития этого маршрута. Мы знаем, что аналогичный маршрут из Китая с китайскими субсидиями, развивался не один год. Я предлагаю координационному совету (КСТП - прим. ТАСС) поддержать инициативу сообщества и выступить с предложением увеличить объем субсидий как минимум в 10 раз - до 4 млрд рублей на 2021 год, чтобы поддержать дальнейший прирост транзитных потоков из Кореи, Японии, Китая через дальневосточные порты в направлении Европы и обратно", - отметил Исурин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление о субсидировании транзитных железнодорожных перевозок контейнеров по территории РФ. Размер компенсации теперь составит от 25 тыс. до 77 тыс. рублей за грузовой контейнер в зависимости от его типа и направления транзита. Новая мера касается транзитных маршрутов, соединяющих припортовые станции Тихоокеанского бассейна с Балтийским и Черным морями, а также с пунктами пропуска на границе с Финляндией, Белоруссией, Польшей и Азербайджаном.

Исурин напомнил, что механизм начал работать 4 сентября. По его словам, среднемесячный прирост объема перевозок за счет использования субсидий, включая прогноз на ноябрь, составляет 70%. Общий потенциал дополнительного грузопотока с использованием механизма субсидий в следующем году оценивается в 100 тыс. TEU (аналог 20-футового контейнера).

При этом основной залог дальнейшего роста контейнерных перевозок, подчеркнул Исурин, - это повышение тарифов на железнодорожные перевозки в пределах лимита, который определен в долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года - индексация тарифа по схеме "инфляция минус 0,1%" должна составить 3,7% на 2021 год.