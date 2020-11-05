Дефицит бюджета Удмуртии по итогам года может составить 17 млрд рублей

ИЖЕВСК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Удмуртии по итогам года ожидают дефицит бюджета в размере почти 17 млрд рублей с собственными доходами в 60 млрд рублей. В данный момент разрыв между доходами и расходами составляет 22 млрд рублей - это исторический максимум, сообщил в четверг на пресс-конференции глава региона Александр Бречалов.

"Что мы имеем в настоящий момент и реальный прогноз до конца этого года с учетом оставшихся двух месяцев - это около 60 млрд рублей [собственных доводов]. Падение примерно на 11 млрд рублей. Если к этой сумме приплюсовать существенные средства на борьбу с ковидом - это 5 млрд 800 млн рублей, то почти 17 млрд мы выходим в дефицит. А если учесть, что мы вошли в дефицит, то сейчас мы имеем историческую цифру с точки зрения разницы между доходами и расходами республики. Разница в 22 млрд рублей. С такой ситуацией Удмуртия не сталкивалась никогда", - сказал Бречалов.

Он при этом отметил, что власти рассчитывали получить в бюджет 70-80 млрд рублей собственных доходов.

В конце октября депутаты Госсовета Удмуртии внесли в бюджет региона изменения, согласно которым расходная часть бюджета, по планам правительства, в 2020 году составит 102 млрд 505 млн рублей, доходная - 89 млрд 363 млн рублей, дефицит бюджета увеличится и составит 13 млрд 142 млн рублей.