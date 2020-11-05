МЭР предлагает продлить госпрограмму развития СКФО до 2030 года

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) России предлагает продлить государственную программу социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до 2030 года. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

"Позицию, касающуюся этапов и сроков реализации программы, изложить в следующей редакции: этапы и сроки реализации программы - 2013-2030 годы", - говорится в проекте документа.

Согласно проекту, общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета по госпрограмме на 2016-2030 годы составит более 257,5 млрд рублей.

В Минэкономразвития России ТАСС пояснили, что продление госпрограммы связано с ее трансформацией под обеспечение достижения национальных целей развития страны на период до 2030 года. Речь идет о национальных целях "достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство", "комфортная и безопасная среда для жизни", а также "возможности для самореализации и развития талантов".

В связи с продлением госпрограммы ведомство спрогнозировало ряд ожидаемых показателей реализации программы, например, ожидаемое суммарное увеличение внебюджетных инвестиций в 2030 году до 159 млрд рублей и достижение суммарного количества туристов, посетивших курорты туристического кластера в СКФО в 2030 году, почти до 24,5 млн человек.

Государственная программа развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года включает в себя ряд подпрограмм, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого развития Северного Кавказа, повышения уровня инвестиционной привлекательности, снижение безработицы и поддержку промышленных отраслей.