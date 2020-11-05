Индексы на фондовой бирже Нью-Йорка растут на фоне ожидания результатов выборов в США

По информации на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 415,94 пункта (1,45%), до отметки 28 255,49. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 60,24 пункта (1,75%), до отметки 3 504,52. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 252,47 пункта (2,17%), до уровня 11 845,83.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,61%, до $38,91 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 1,82%, до $1 930,70 за тройскую унцию.

Кандидат на пост президента от Демократической партии Джозеф Байден крайне близок к тому, чтобы набрать 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в борьбе за пост президента, отметила газета The Wall Street Journal, и, таким образом, "подходит к концу период неопределенности по поводу исхода выборов, влиявший на положение дел на финансовом рынке". В то же время газета отмечает, что сохранение республиканцами большинства в Сенате и сохранение демократами большинства в Палате представителей обернется тем, что "Байдену будет трудно провести через Конгресс инициативы, нацеленные на регулирование деятельности технологических компаний и на повышение налогов на корпорации".

Администрация Байдена не сможет осуществить крупные изменения в налоговом законодательстве, заявила в интервью газете руководитель департамента рыночной стратегии компании Allianz Global Investors Мона Мэхэджен, поскольку "эта инициатива будет заблокирована". В то же время, по ее словам, в Конгрессе "повышаются шансы на принятие пакета мер по стимулированию экономики".