Число частных инвесторов на Мосбирже превысило 7,5 млн

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам октября 2020 года превысило 7,5 млн. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

В октябре брокерские счета открыли более 736 тыс. человек, что стало максимальным месячным показателем за всю историю, с начала 2020 года - более 3,6 млн человек. В этом же месяце рекордного уровня достигла и активность частных инвесторов на бирже: сделки совершали более 1,2 млн человек. Среднедневной объем операций на рынке акций Московской биржи в октябре составил 78,2 млрд рублей.

Доля частных инвесторов в торгах акциями составила 43% (34% в 2019 году), в общем объеме торгов облигациями в режиме основных торгов - 16% (в 2019 году - в среднем 10%), на спот-рынке валюты - 12,3%, на срочном рынке - 44%.

Согласно ежемесячному аналитическому отчету Московской биржи "Индикатор индивидуальных инвестиций", в октябре частные инвесторы вложили в российские акции на Московской бирже рекордные 73,7 млрд рублей. С начала 2020 года объем покупок российских акций физлицами составил 422,9 млрд рублей. Чаще всего инвесторы покупали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (22,3% и 8,7% соответственно), акции "Газпрома" (21,3%), "Лукойла" (12,1%), "Норникеля" (11,0%), банка ВТБ (5,3%), "Аэрофлота" (5,1%), "Яндекса" (5,1%), а также привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (4,8%) и акции МТС (4,3%).

Из иностранных ценных бумаг инвесторы предпочитали акции Apple (21,2%), Boeing (16,2%), Intel (14,2%), Amazon (8,7%), AT&T (7,6%), Microsoft (7,1%), Nvidia (6,9%), AMD Inc. 6,9%), Facebook (5,9%) и Netflix (5,2%).

В свою очередь стоимость чистых активов биржевых фондов, торгуемых на Московской бирже, превысила 100,6 млрд рублей. С начала 2020 года инвесторы вложили в данный инструмент 50 млрд рублей, это почти втрое больше чем за весь 2019 год, тогда приток в фонды составил 17 млрд рублей.

Статистика по ИИС

По итогам октября количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило около 3,1 млн, с начала года открыто более 1,5 млн ИИС. Оборот по счетам ИИС за десять месяцев 2020 года превысил 1,1 трлн рублей, в структуре оборота 86,2% составили сделки с акциями, около 10% - с облигациями, 3,6% - с биржевыми фондами. Основная доля ИИС - 94,8% - приходилась на брокерские счета, 5,2% составили счета доверительного управления (ИИС-ДУ).

Наибольшее количество ИИС среди банков открыто клиентами Сбербанка (1,6 млн счетов), Тинькофф банка (508,9 тыс. счетов) и банка ВТБ (472,6 тыс. счетов), среди брокерских компаний - БКС (150,1 тыс. счетов), "Открытие Брокер" (более 100,4 тыс. счетов), "Финам" (70,5 тыс. счетов), среди управляющих компаний - УК "Сбербанк управление Активами" (204,1 тыс. счетов), УК "Альфа-Капитал" (38,2 тыс. счетов) и группы УК "Регион" (32,9 тыс. счетов).

Регионами - лидерами по количеству открытых ИИС стали Москва (338,7 тыс.), Московская область (186,4 тыс.) и Санкт-Петербург (140 тыс.). Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область (103,4 тыс. счетов), Республика Башкортостан (100 тыс. счетов) и Краснодарский край (86,9 тыс. счетов).