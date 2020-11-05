Разработчик "Булавы" и "Ярса" создаст для Роскосмоса комплекс для добычи сланцевой нефти

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московский институт теплотехники (МИТ), разработавший межконтинентальные баллистические ракеты "Тополь", "Ярс" и "Булава", создаст для Роскосмоса комплексы гидроразрыва пласта (ГРП), применяемые при добычи сланцевых нефти и газа. Об этом говорится в опубликованном в четверг на портале правовой информации распоряжении правительства РФ.

"Определить акционерное общество "Корпорация "Московский институт теплотехники" единственным исполнителем осуществляемой государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" в 2020-2021 годах закупки работ по исполнению составной части опытно-конструкторской работы (ОКР) "Разработка и производство комплексов гидравлического разрыва пласта (флот ГРП)", - сказано в документе.

Согласно приложению к документу, в рамках ОКР МИТ должен создать опытный образец комплекса. Затем совместно со специализированной организацией, обладающей необходимыми компетенциями, провести стендовые и полевые испытания комплекса, доработать по итогам испытаний, а также подготовить до 31 декабря 2023 года мощности для серийного производства изделия.

Комплексы ГРП должны не менее чем на 80% в стоимостном выражении состоять из комплектующих, произведенных в России. При этом, МИТ обязан в течение трех лет с момента запуска изделия в серийное производство реализовать комплексов ГРП на сумму, в три раза превышающую размер полученных из бюджета средств на поддержку ОКР.

Предельным сроком, на который заключается госконтракт с МИТ, является 31 декабря 2021 года. При этом могут привлекаться соисполнители и субподрядчики при условии исполнения лично МИТ не менее 10% совокупного стоимостного объема обязательств по госконтракту.