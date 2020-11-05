Росэксимбанк нарастил кредитный портфель поддержки экспорта до 138 млрд рублей

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Росэксимбанк, входящий в группу РЭЦ (Российский экспортный центр) в январе - сентябре 2020 года нарастил кредитный портфель поддержки экспорта с 115 до 138 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении РЭЦ.

"В 2020 году банк продолжил активное развитие поддержки несырьевого экспорта. По состоянию на 1 октября 2020 кредитный портфель банка на поддержку экспорта составил 137,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 43,2 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в РЭЦ, одним из основных факторов, позволивших достичь подобных результатов, стало увеличение объемов выдач кредитов в рамках поддержки экспорта, который вырос на 121% по сравнению с показателем за девять месяцев 2020 года. Кроме того, прибыль Росэксимбанка за девять месяцев составила более 3 млрд рублей, превысив плановое значение. По данным организации, главной причиной превышения фактического показателя стали более высокие доходы от операционной деятельности банка, а также существенная экономия по административно-хозяйственным расходам за счет оптимизирующихся мероприятий.

"В 2020 году, несмотря на все сложности, вызванные эпидемиологической ситуацией в мире, банк продолжил активное развитие поддержки несырьевого неэнергетического экспорта. Мы можем высоко оценить эффективность слаженной работы всех сотрудников банка и группы РЭЦ в целом, благодаря которой по итогам 9 месяцев 2020 года удалось превысить плановые показатели. Важно отметить, что Росэксимбанк на протяжении последних лет демонстрирует положительную динамику чистой прибыли и в этом году нам удалось достичь нового уровня по финансовым показателям. Это тем более важно, что финансовые результаты деятельности банка являются важным фактором стабильной деятельности группы РЭЦ", - прокомментировал итоги деятельности председатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов.

По его мнению, увеличение уставного капитала банка будет способствовать поддержанию финансовой устойчивости Росэкимбанка и группы РЭЦ в целом. Решением совета директоров Российского экспортного центра было одобрено увеличение уставного капитала в размере 850 млн рублей. путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 850 млн штук. Указанные акции были приобретены государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ в соответствии с решением правления ВЭБ.РФ от 11 сентября 2020 года.

Данная сумма будет доведена в Росэксимбанк в форме субординированного депозита, что в свою очередь даст возможность и в дальнейшем наращивать поддержку российского несырьевого экспорта, добавили в РЭЦ.