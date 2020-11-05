Инфляция в России пятую неделю подряд сохраняется на уровне 0,1%

МОСКВА, 5 ноября /ТАСС/. Инфляция в России за период с 27 октября по 2 ноября составила 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.

Таким образом, инфляция остается на уровне 0,1% пятую неделю подряд.

При этом с начала года потребительские цены выросли на 3,3%.

Продовольственные товары

За отчетную неделю среди продовольственных товаров значительнее всего подорожал сахарный песок - на 2,9%. При этом рост цен на 4% и более отмечен в 18 субъектах РФ, в том числе в Забайкальском крае и Костромской области - на 5,9% и 5,5% соответственно.

В то же время заметно увеличилась стоимость куриных яиц - на 1,5%, причем в 21 субъекте РФ отмечено подорожание на 2,5% и более, в том числе в Курской области - на 4,6% и в Калужской области - на 4,5%. В Республике Северная Осетия-Алания цены снизились на 0,2%.

Также был отмечен рост цен на подсолнечное масло - на 1,8%. При этом в 23 субъектах РФ зафиксировано подорожание на 2,5% и более, в том числе в Ямало-Ненецком автономном округе - на 6%, в Приморском крае - на 4,1%. В то же время в Тюменской области и Республике Хакасия подсолнечное масло подешевело на 0,6% и 0,3% соответственно.

Среди остальных продуктов питания выросли цены: на крупу гречневую - на 0,7%, маргарин, карамель - на 0,4%, сыры сычужные - на 0,3%, говядину, мясо кур, рыбу мороженую, макаронные изделия, вермишель, муку пшеничную - на 0,2%.

Одновременно снизились цены на пшено - на 0,5%, консервы мясные для детского питания - на 0,4%, свинину - на 0,3%, консервы мясные, рис, консервы фруктово-ягодные для детского питания и конфеты шоколадные - на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1,1%, в том числе на огурцы - 8,5%, помидоры - 4,8%. В то же время снизились цены на капусту белокочанную - на 1,0%, яблоки - на 0,9%.

Непродовольственные товары и медикаменты

Из числа наблюдаемых медикаментов за отчетную неделю подорожали: линекс - на 1,1%, бромгексин - на 1,0%, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,7%, троксерутин - на 0,4%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,3%, алмагель и ренни - на 0,2%.

В группе непродовольственных товаров первой необходимости цены выросли: на пасту зубную - на 0,6%, подгузники детские - на 0,2%.

Из остальных непродовольственных товаров за отчетный период подорожали: сорочки для мальчиков - на 0,4%, легковые автомобили иностранных марок - на 0,3%, кроссовые туфли для взрослых и колготки женские - на 0,2%. Цены на электропылесосы напольные снизились на 0,9%, телевизоры - на 0,6%, шампуни - на 0,2%.

Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,2%.