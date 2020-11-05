Эксперт: недоступность кредитных ресурсов сдерживает развитие креативной экономики

МОСКВА. 5 ноября. /ТАСС/. Развитие креативного сектора экономики в России сдерживается отсутствием кредитования вследствие того, что интеллектуальные права считаются залогом низкого качества. Об этом заявил в четверг зампред комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) Сергей Матвеев на заседании комитета, посвященном улучшению делового климата в сфере креативного предпринимательства.

"Компаниям, в продукте которых доминирует интеллектуальная составляющая, не меньше, чем компаниям реального сектора, на стадии масштабирования и развития бизнеса необходим доступ к банковским кредитам. Решить эту задачу может механизм кредитования под залог интеллектуальных прав, однако здесь возникает барьер: с точки зрения регулятора права интеллектуальной собственности, являющиеся основным активом для такого рода компаний, считаются залогом низкого качества, и объем финансирования в этой сфере не превышает 0,1% от общего потока инвестиций в экономику страны", - сказал Матвеев, добавив, что эта сфера остается вне интересов банковской системы.

Как сообщили ТАСС в комитете РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, на заседании выступили также гендиректор ООО "Энергоэлемент" Александр Логинов, советник председателя правления АО "МСП Банк" Павел Ефимов, гендиректор группы компаний "Деловые информационные системы" Екатерина Скрыпник, советник председателя правления фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности Максим Прокш.

Отсутствие общепризнанных методик оценки ликвидности нематериальных активов, в первую очередь, результатов интеллектуальной деятельности, ведет к тому, что российские банки неохотно выдают средства под залог интеллектуальных прав, заявил Прокш на заседании комитета. "Сейчас нужен пилотный проект для небольшой группы банков, в рамках которого для них будет предоставлен более мягкий регуляторный режим кредитования под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности. По итогам эксперимента станет возможным оценить, насколько этот инструмент реально востребован среди предпринимательского сообщества и инновационных компаний", - цитируют Прокша в комитете.

Прокш оценил перспективные объемы этого рынка в 3-5 млрд рублей в год. В то же время он подчеркнул, что в Китае выдается около 30 млрд долларов кредитов под залог интеллектуальных прав, а в Республике Корея объем гарантий фонда под данный вид залога составляет более 40 млрд долларов.