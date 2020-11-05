Удмуртия рассчитывает привлечь 19 млрд рублей на модернизацию электротранспорта Ижевска

ИЖЕВСК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Удмуртии намерены привлечь около 19 млрд рублей на обновление городского электротранспорта Ижевска, реализацию проекта планируют начать в ближайшие два года, сообщил в четверг на пресс-конференции глава региона Александр Бречалов.

"Уже вот-вот [будет] подпись. Но это повлечет большие расходы и от Ижевска, и от республики. Они оправданы абсолютно, это другое качество жизни, другая инфраструктура. Проект обновления городского транспорта находится в большой степени вероятности его реализации. Возможно, мы его перенесем с 2021 на 2022 год в силу экономической ситуации, ВЭБ нас поддерживает. Весь проект - 19 млрд рублей", - сказал Бречалов, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что проект также предполагает нагрузку на бюджет региона. "От 180 до 360 млн рублей, но это выгодно для Ижевска", - добавил глава региона.

Как сообщал ТАСС, в августе 2019 года гендиректор мунинципального предприятия "Ижгэт" Андрей Батов представил проект делегации ВЭБ.РФ, которая посетила Удмуртию. Проект предусматривает обновление парка электротранспорта и модернизацию трамвайных путей города. Износ парка на тот момент превышал 80%. Общая сумма инвестиций оценивалась в размере от 4 до 13 млрд рублей, срок реализации - от 15 до 20 лет. Предполагалось, что госкорпорация развития может выступить концессионером.