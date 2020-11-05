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Пандемия COVID-19

Аэропорты Евросоюза попросили срочной помощи из-за ситуации с пандемией

Речь идет о расширении программ поддержки безработных для всех сотрудников аэропортов, компенсации аэропортам потерянных доходов и поддержке восстановления воздушного сообщения до 2023 года

БРЮССЕЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Аэропорты Евросоюза нуждаются в срочной помощи для преодоления финансового кризиса, возникшего в результате пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном заявлении Международного совета аэропортов (ACI).

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"Крупномасштабные потери рабочих мест и неплатежеспособность больше не являются худшими прогнозами для европейских аэропортов. Мы уже смотрим в дуло пистолета, и кризис продолжает углубляться. Эта ситуация требует срочных и решительных действий с помощью специальной структуры восстановления авиации на уровне ЕС, позволяющей оказывать поддержку после 2021 года, и правительств, предоставляющих соответствующую финансовую поддержку", - заявил гендиректор европейского отделения ACI Оливье Янковец.

По его словам, помощь должна "включать в себя в приоритетном порядке расширение программ поддержки безработных для всех сотрудников аэропортов, компенсацию аэропортам потерянных доходов и поддержку восстановления воздушного сообщения до 2023 года".

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