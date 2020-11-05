Аэропорты Евросоюза попросили срочной помощи из-за ситуации с пандемией

БРЮССЕЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Аэропорты Евросоюза нуждаются в срочной помощи для преодоления финансового кризиса, возникшего в результате пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном заявлении Международного совета аэропортов (ACI).

"Крупномасштабные потери рабочих мест и неплатежеспособность больше не являются худшими прогнозами для европейских аэропортов. Мы уже смотрим в дуло пистолета, и кризис продолжает углубляться. Эта ситуация требует срочных и решительных действий с помощью специальной структуры восстановления авиации на уровне ЕС, позволяющей оказывать поддержку после 2021 года, и правительств, предоставляющих соответствующую финансовую поддержку", - заявил гендиректор европейского отделения ACI Оливье Янковец.

По его словам, помощь должна "включать в себя в приоритетном порядке расширение программ поддержки безработных для всех сотрудников аэропортов, компенсацию аэропортам потерянных доходов и поддержку восстановления воздушного сообщения до 2023 года".