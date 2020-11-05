IOTA вошла в японский проект по повышению надежности инфраструктуры ТЭК с помощью AI

ТАСС, 5 ноября. Некоммерческая компания IOTA Foundation в партнерстве с правительством Японии, Организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) и экспертным сообществом приступила к проекту по повышению безопасности эксплуатации критически важных инфраструктурных объектов с помощью решений на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщает портал Smart Energy International.

Задача проекта - разработать технологии для повышения безопасности, долговечности и надежности критически важных объектов инфраструктуры в Японии и за рубежом. Разработанные решения впоследствии предполагается внедрить в нефтедобыче, на электростанциях, промышленных и нефтехимических предприятиях. Емкость этого рынка Японии оценивается в $1,5 трлн.

Проект предполагает использование технологий искусственного интеллекта и блокчейна при проведении работ по обслуживанию инфраструктуры объектов ТЭК. Искусственный интеллект будет анализировать все полученные данные с объектов и формировать план профилактических и ремонтных работ отдельного вида оборудования, что сократит незапланированные простои, повысит эксплуатационную готовность оборудования и снизит затраты за счет сокращения ненужных проверок и ремонтов. В настоящее время, несмотря на существование прогнозов и планов ремонтных работ, выполнение некоторых операций остается на усмотрение технического персонала.

Отмечается, что метод проведения технических и профилактических работ на объектах ТЭК с использованием отраслевых данных и блокчейн-технологий станет первой в мире системой подобного рода. Проект был инициирован японскими компаниями по обслуживанию критической инфраструктуры, Best Materia и IMC. Финансирование осуществляет NEDO.