Дефицит бюджета Волгоградской области на 2021 год оценивается в сумме около 6 млрд рублей

ВОЛГОГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Проект бюджета Волгоградской области на 2021-2023 годы прошел публичные слушания в четверг в формате онлайн, он предусматривает дефицит на 2021 год в размере почти 6 млрд рублей. Год назад при планировании доходов и расходов областной казны на 2020-2022 годы бюджет 2021 года ожидался с профицитом 200 млн рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Проект главного финансового документа региона на 2021-2023 годы сегодня прошел публичные слушания в формате онлайн, в обсуждении приняли участие депутаты, представители органов исполнительной власти, научного и экспертного сообществ, общественных организаций. Доходы областного бюджета на 2021 год в совокупности оцениваются в сумме 124 млрд рублей, расходы - 129,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года был принят бюджет на предстоящий 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Доходы на 2020 год были запланированы в размере 108,9 млрд рублей, расходы - 108,7 млрд рублей. С таким же профицитом - в размере 200 млн рублей - был запланирован бюджет на 2021 год, плановое превышение доходов над расходами в 2022 году тогда планировалось в размере 500 млн рублей.

По данным пресс-службы, на публичном слушании в четверг выступил первый заместитель губернатора - председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев. Он отметил, что в проекте закона учтены риски текущего года, в нем усилена социальная составляющая, заложены расходы на борьбу с СOVID-19 и антикризисные мероприятия. "Законопроект создает надежную финансовую основу для эффективной реализации наших стратегических планов и задач на ближайшие три года, направленных, в первую очередь, на поддержку людей, укрепление здоровья граждан, сохранение их доходов, на стабилизацию экономики и дальнейшее развитие региона. В полном объеме предусмотрены средства на все меры социальной поддержки и зарплату бюджетникам, а также их индексацию", - приводит пресс-служба слова Дорждеева.

Ранее задачи по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Волгоградской области в условиях пандемии поставил губернатор Андрей Бочаров. В частности, на совещании с Советом областной думы глава региона подчеркнул, что несмотря на непростой предварительный прогноз развития экономической ситуации, бюджет Волгоградской области должен иметь социальную направленность, основанную на адресной поддержке жителей, секторов экономики, деятельности предприятий и организаций.

В приоритете - здравоохранение

В Волгоградской области продолжится активная реализация приоритетных региональных и национальных проектов - средства на софинансирование этих расходов в бюджете предусмотрены в полном объеме. Продолжится оказание господдержки пострадавшим от пандемии отраслям экономики. В общей сложности на борьбу с СOVID-19 и антикризисные мероприятия планируется направить 9,7 млрд рублей.

По данным пресс-службы обладминистрации, финансовая поддержка будет оказана здравоохранению: дополнительные средства пойдут на расширение мощностей медучреждений, приобретение нового оборудования и медикаментов, стимулирующие выплаты медицинским работникам. Кроме того, в 2021 году начнется проектирование и строительство трех инфекционных блоков в городах Камышин, Михайловка, Калач-на-Дону, а также еще 36 новых объектов здравоохранения, в том числе радиологического корпуса для лучевой терапии на территории онкологического диспансера №1. В 2021 году начнется и реализация новой программы модернизации женских консультаций.