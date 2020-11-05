Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 2,69-5,65%

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг уверенно рос, отыгрывая динамику зарубежных площадок и восстановление цен на нефть выше $40. Так, индекс Мосбиржи увеличился на 2,69%, до 2861,39 пункта, а индекс РТС - на 5,65%, до 1170,74 пункта.

При этом курс доллара по отношению к российскому рублю по состоянию на 19:21 мск снизился на 2,39%, до 76,95 рубля, а евро - на 1,87%, до 91,01 рубля. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снизился на 1,17%, до $40,7 за баррель после активного роста накануне.

"Само по себе приближение политической определенности служит поводом для роста аппетита к покупке рисковых активов. Кроме того, кто бы ни победил на выборах в США, в ближайшей перспективе инвесторы ждут принятия новых стимулирующих мер для американской экономики", - пояснил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Текущий рост спроса на рисковые активы связан также с монетарными сигналами со стороны центробанков - Банк Японии расширяет программу QE (количественного смягчения), за ним могут последовать регуляторы Англии, Австралии, добавил эксперт.

В лидерах роста в РФ оказались акции "Яндекса" (+6,14%) и TCS (+5,65%), снижения - "Северстали" (-2,94%) и НЛМК (-1,94%).

Прогноз на 6 ноября

Рост на рынках 6 ноября продолжится, но его темпы при этом с большой вероятностью затормозятся, считает Александр Бахтин. "Ключевой проблемой остается тяжелая ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире, которая вынуждает государства возвращать карантинные ограничения, а это чревато новым экономическим замедлением", - пояснил эксперт.

Из завтрашней статистики инвесторы будут ожидать публикацию данных по объемам промышленного производства Германии в сентябре, по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США в октябре и по изменению количества активных буровых установок в США от Baker Hughes.

По оценкам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи завтра сформируется в диапазоне 2790-2890 пунктов, курс рубля к доллару - 77,5-78,5 рубля.

В "Фридом финанс" также считают, что завтра преобладают шансы повышения рынка. Целевые уровни закрытия пятницы для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 2780-2925 пунктов, а также 76,20-78,70 рубля и 90,75-92,65 рубля соответственно.