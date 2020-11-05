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Пандемия COVID-19

Медведев обсудил с Титовым поддержку МСП в пандемию

Замглавы Совбеза отметил, что также обсудил с бизнес-омбудсменом "совершенствование уголовного и уголовно-процессуального законодательства"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что провел встречу с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым и обсудил с ним поддержку малого и среднего бизнеса в пандемию.

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"На встрече с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым обсудили поддержку малого и среднего бизнеса в период пандемии COVID-19", - написал замглавы Совбеза в четверг на своей странице в Facebook.

Медведев отметил, что также обсудил с Титовым "совершенствование уголовного и уголовно-процессуального законодательства".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияТитов, Борис ЮрьевичПандемия COVID-19
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