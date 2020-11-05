Миланская биржа закрылась на подъеме

РИМ, 5 ноября. /ТАСС/. Торги на Миланской бирже в четверг после устойчивого роста основного индекса FTSE MIB с момента открытия площадки завершились в положительном поле. Как следует из данных на сайте биржи, индекс вырос на 1,9%, до 19 731 пункта.

Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

Хроника президентских выборов США 2020 года Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

Положительная тенденция держится второй день на фоне подсчета голосов на состоявшихся в США президентских выборах.

Миланская биржа пока не отреагировала и на введение новых карантинных мер в стране, которые, по утверждению ряда профильных ассоциаций, приведут к потере €1,6 млрд только в ноябре из-за приостановки работы нескольких категорий компаний по оказанию услуг.