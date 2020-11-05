Зарплата работников промпредприятий Удмуртии выросла почти на 21% за три года

ИЖЕВСК, 5 ноября. /ТАСС/. Заработная плата сотрудников промышленных предприятий Удмуртии за три года выросла на 20,8% - до 39,5 тыс. рублей, сказано в материалах к пресс-конференции главы Удмуртии Александра Бречалова, которая прошла в четверг.

"С начала 2017 года по сегодня на 20,8% выросла среднемесячная заработная плата работников промышленных предприятий", - говорится в материалах.

Сейчас она составляет 39,5 тыс. рублей, что на 15% выше, чем среднемесячная зарплата в целом по региону.

Отмечается также, что по итогам шести месяцев 2020 года доля продукции гражданского назначения в общем объеме производства предприятий ОПК составила 24,1%, что выше показателя прошлого года на 4,1%.

Всего в Удмуртии работают 12 предприятий ОПК: концерн "Калашников", Ижевский механический завод, НИТИ "Прогресс", Ижевский электромеханический завод "Купол", Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг", Ижевский радиозавод, Воткинский завод, Чепецкий механический завод, Сарапульский электрогенераторный завод, Сарапульский радиозавод, "Элеконд", Конструкторское бюро электроизделий XXI века. Во всей отрасли промышленности работают примерно 150 тыс. человек.