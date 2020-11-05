Мосбиржа начнет торги GDR головной структуры сети клиник "Мать и дитя" 9 ноября

МОСКВА, 5 ноября./ТАСС/. Московкая биржа начнет торги глобальными депозитарными расписками (GDR) головной структуры сети клиник "Мать и дитя" - MD Medical Group Investments (MDMG) - в понедельник, 9 ноября, говорится в материалах биржи.

Также компания в четверг получила вторичный листинг на российской бирже, ее бумаги включены в первый котировальный список.

Ранее "Мать и дитя" объявляла о подаче заявки на листинг на Мосбирже. "MD Medical Group Investments Plc, ведущий российский частный поставщик медицинских услуг, сообщает, что представила ПАО "Московская биржа" необходимые документы, в том числе проспект эмиссии, для листинга глобальных депозитарных расписок компании на MOEX и включения их в котировальный список уровня 1", - отмечалось в сообщении.

GDR компании допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже с 12 октября 2012 года. Одна расписка соответствует одной обыкновенной акции.

Уставный капитал MD Medical Group Investments plc состоит из 75 млн 125 тыс. 10 акций. Free float составляет 32,1%, остальные акции принадлежат MD Medical Holding Limited, владельцем которой является Марк Курцер.

Группа компаний "Мать и дитя" объединяет 42 медицинских учреждения, в том числе шесть многопрофильных госпиталей и 36 амбулаторных клиник в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, Ярославле, Владимире, Новосибирске, Рязани, Костроме, Новокузнецке, Красноярске, Омске, Барнауле, Тюмени, Воронеже, Нижнем Новгороде, Волгограде, Туле, Казани, Владивостоке, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Чистая прибыль ГК "Мать и дитя" по МСФО за I полугодие 2020 года выросла на 19%, до 1,47 млрд рублей.