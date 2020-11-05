Санкт-Петербург назвали лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербург стал победителем в номинации "Лучший город для ведения гостиничного бизнеса с населением более миллиона жителей" по версии Национальной гостиничной премии, сообщили во вторник в пресс-службе администрации губернатора города. Церемония награждения финалистов прошла в Москве, в новой номинации Петербург обошел Казань и Екатеринбург.

"Победа в этой номинации - признание той атмосферы гостеприимства и радушия, которой отличается наш город. Петербург рад гостям в любое время года - и в период белых ночей, и в короткие зимние дни. В этом его уникальность. Наше богатейшее культурное и историческое наследие, музеи и архитектурные ансамбли интересны всем и всегда", - привели в пресс-службе слова губернатора Александра Беглова.

Глава города подчеркнул, что сегодня многие приезжают в Петербург, чтобы увидеть его современные объекты - небоскреб Лахта Центр, новый футбольный стадион, Западный скоростной диаметр, музей граффити, галереи современного искусства. "Мы бережно храним наше достояние, но при этом стараемся идти в ногу со временем", - сказал он. Беглов напомнил, что туризм является драйвером развития экономики Петербурга: только в прошлом году туристы потратили в городе 376,8 млрд рублей, вклад отрасли в экономику составил 4,4% ВРП.

По данным Федерального перечня туристских объектов, в Петербурге классифицировано более тысячи гостиниц. Среди них 33 гостиницы (6 733 места) имеют 5 звезд, 112 гостиниц (23 226 мест) - 4 звезды и 307 отелей (24 956 мест) - 3 звезды. В индустрии гостеприимства в городе заняты более 107 тыс. человек, а в высокий сезон эта цифра увеличивается до 300 тыс.

"Туристическая отрасль во время пандемии пострадала больше других. В будущем году правительство города планирует удвоить ее финансирование. Расходы в объеме 933 млн рублей позволят расширить рекламу Петербурга, организовать и провести Фестиваль света, Фестиваль цветов, Фестиваль духовых оркестров и другие мероприятия, важные для событийного туризма", - также отмечается в сообщении пресс-службы.

Ранее в четверг состоялась 20-я по счету Национальная гостиничная премия. Организаторы - Российская гостиничная ассоциация при поддержке Министерства экономического развития РФ, Федерального агентства по туризму, правительства Санкт-Петербурга, правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза туриндустрии.