Мурманские власти направили свыше 400 млн рублей на поддержку бизнеса во время пандемии

ТАСС, 5 ноября. Власти Мурманской области в период пандемии выделили свыше 400 млн рублей на поддержку более 5 тыс. субъектов предпринимательства в регионе. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства в четверг по итогам встречи губернатора региона Андрея Чибиса с представителями бизнес-сообщества.

"Поддержано более 5 тыс. субъектов предпринимательства, общая сумма поддержки составила свыше 400 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Губернатор обратил внимание участников встречи, что поддержка за счет бюджета региона - это деньги налогоплательщиков и подчеркнул, что власть ждет отдачи от бизнеса, так же как от преференций для резидентов Арктической зоны. "Льготы - это та самая удочка, которую следует давать вместо рыбы. Я очень надеюсь, что созданные нами уникальные условия дадут свои плоды, и что вы все свои бизнес-идеи сможете реализовать", - приводит пресс-служба его слова.

В ходе встречи было предложено разработать стандарт качества для предприятий туристической сферы Заполярья, чтобы у гостей региона оставалось о нем исключительно хорошее впечатление. Также предприниматели обратились к главе области с просьбой рассмотреть возможность оказания особых мер поддержки бизнесу, который не может возобновить работу из-за пандемии, в частности кинотеатрам, детским развлекательным центрам и игровым паркам.

Чибис пообещал, что в течение ближайшей недели областные власти продумают меры поддержки для бизнеса, который из-за пандемии не может возобновить работу. Это, по сообщению пресс-службы, касается, в частности кинотеатров, развлекательных центров и игровых парков.

"Мы делаем все, чтобы в Мурманской области работать и инвестировать было супервыгодно. То, чего мы добились по преференциям арктическим, те льготы, которые мы дали малому и среднему бизнесу своими региональными законами, делают нашу область одной из самых привлекательных для того, чтобы создавать здесь свой продукт, делать свое дело. И, конечно, принципиально важно постоянно слышать людей дела - что еще не хватает, какие проблемы есть, и корректировать свою позицию", - цитирует пресс-служба Чибиса.

О мерах поддержки

В ближайшие три года на поддержку малого бизнеса направлены принятые в Мурманской области в 2020 году решения: установление максимально сниженных ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в Мурманской области, без ограничений по видам экономической деятельности; продление до 2024 года на территории Мурманской области налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН и ПСН; введение специального налогового режима для самозанятых.