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Пандемия COVID-19

Мишустин 6 ноября обсудит с коллегами по СНГ экономику и борьбу с последствиями пандемии

Повестка заседания включает также вопросы развития сотрудничества в сферах инноваций, транспортной безопасности, использования атомной энергии в мирных целях, межрегионального и приграничного взаимодействия

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу, 6 ноября, примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, которое пройдет в формате видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

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"Основное внимание главы правительств планируют уделить вопросам экономического взаимодействия в рамках СНГ с акцентом на преодоление последствий новой коронавирусной инфекции и восстановление темпов роста экономик стран-членов", - говорится в сообщении. В частности, на встрече предполагается принять план мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года.

Повестка заседания включает также вопросы развития сотрудничества в сферах инноваций, транспортной безопасности, использования атомной энергии в мирных целях, межрегионального и приграничного взаимодействия. "По итогам встречи предполагается принятие совместных документов о взаимодействии в области промышленности, сельского хозяйства, охраны природы, цифрового развития общества и гуманитарного сотрудничества. Будут также определены дата и место проведения очередного заседания Совета глав правительств СНГ", - сообщили в пресс-службе правительства России.

В этом году в Содружестве председательствует Узбекистан. Предыдущая встреча глав правительств СНГ состоялась 29 мая также в формате видеоконференции.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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