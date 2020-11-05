Титов предложил Медведеву освободить от налогов весь бизнес с оборотом до 2 млрд рублей

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым предложил освободить по итогам года от налогов, кроме НДС, и страховых взносов все предприятия с оборотом за 2019 год не выше 2 млрд рублей и социально ориентированные некоммерческие организации (НКО).

"Предложил Медведеву <...> освободить по итогам года от всех налогов (кроме НДС) и страховых взносов все предприятия и социально ориентированные НКО с оборотом за 2019 год не выше 2 млрд [рублей]", - написал Титов по итогам встречи на своей странице в социальной сети Facebook.

Уполномоченный попросил не принимать в расчет количество сотрудников, однако смотреть на соответствие одному из двух критериев. "Первый - включение в перечень пострадавших отраслей (по коду ОКВЭД), второй - снижение выручки за 1-3 кварталы на треть и более по сравнению с тем же периодом 2019 года", - уточнил Титов.

Также бизнес-омбудсмен предложил смягчить условия программы льготных кредитов под 2%. А именно - ввести полное списание задолженности, если заемщик к 1 марта 2021 года сохранил штат не менее 80% от состояния на 1 июня 2020 года. И списать половину задолженности, если заемщик сохранил не менее 70% сотрудников.

Для налогоплательщиков, переходящих с единого налога на вмененный доход (ЕНВД), Титов предложил на 2021-2023 годы снизить ставки по упрощенной системе налогообложения до 3% и 7,5%. Также он попросил ввести мораторий на повышение имущественных налогов.

"Что касается вопросов уголовного преследования - еще раз поговорили о суде присяжных по экономическим преступлениям. Верховный суд активно поддерживает эту историю, перспективы хорошие. А вот с назначением залога как меры пресечения, альтернативной СИЗО, у нас беда. Не в последнюю очередь потому, что суд выбирает меру пресечения с подачи следователя. Предложил внести в УПК изменения, в которых [нужно] более четко зафиксировать условия подачи ходатайства о залоге со стороны защиты", - добавил Титов.