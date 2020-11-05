В РСПП предложили механизм выплаты вознаграждения неизвестным авторам творческого контента

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Члены комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям предложили механизм выплаты авторского вознаграждения за использование музыкального и иного креативного контента в случаях, когда автор произведения неизвестен, таким образом удастся легализовать использование "бесхозных" произведений в предпринимательских целях, сообщил ТАСС в четверг глава комитета Андрей Кричевский. По его словам, предлагается создавать специальный счет, на который поступало бы вознаграждение с целью последующей выплаты автору, когда он будет определен.

"Инициатива комитета РСПП состоит в том, чтобы разрешить сбор и хранение вознаграждений за использование "сиротских" произведений на номинальном счете с целью их последующей выплаты автору при его нахождении. Комитет также призвал представителей власти, сферы культуры и предпринимательства принять участие в доработке законопроекта и концепции "справедливого вознаграждения", - сказал Кричевский по итогам заседания возглавляемого им комитета РСПП, прошедшего в четверг.

На заседании комитета обсудили предложенную концепцию и соответствующий проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", включающего комплекс мер по упрощению использования подобных произведений. По словам Кричевского, эта инициатива призвана открыть доступ бизнесу к широким пластам такого контента, не ущемив при этом интересы правообладателей и создателей, которые по разным причинам остаются неизвестными.

Он пояснил, что при использовании подобного контента требуется согласие автора, заключение с ним договора и выплата ему вознаграждения, что не всегда возможно. Например, по словам Кричевского, недоступны или не известны контакты авторов около 40% книг, хранящихся в библиотеках.

"Проблема обращения с "сиротскими" произведениями поднимается во всех странах, но найти универсальный эффективный подход пока никому не удалось", - отметил Кричевский.

О проблеме неизвестных авторов

Как пояснили ТАСС в комитете РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, российский бизнес часто сталкивается с правовыми и финансовыми трудностями при работе с творческим продуктом, автора которого установить не удается. В пример приводится "Союзмультфильм", который до сих пор не может определить всех авторов, создавших мелодии к мультфильму "Ну, погоди!". То же самое происходит и с многими другими работами из "Золотой коллекции" этой студии.

"Чтобы использовать мелодии из советских мультфильмов в соответствии с современным законодательством, необходимо разыскать каждого, кто работал над музыкой к ним. Мы также занимаемся распределением вознаграждения авторам по "Золотой коллекции", и там аналогичная проблема: мы не знаем доподлинно реквизиты всех композиторов, если они сами себя не задекларировали. Вопрос здесь не в нежелании студии заниматься этим, а в невозможности найти, где находятся конкретные люди. Получается такая логическая яма", - процитировали в комитете выступившего на заседании директора "Союзмультфильма" Бориса Машковцева.

Выступивший на заседании замдиректора отдела правовой экспертизы нормативно-правового департамента Минкультуры России Алексей Кубышкин отметил важность обсуждаемой проблемы.

"Хотел бы поблагодарить экспертов РСПП за проделанную работу. Мы уже приступили к подготовке проекта федерального закона, постараемся принять предложения комитета за основу. Мы должны удовлетворить как запрос пользователей, которые не могут найти правообладателей, так и предусмотреть механизмы, которые бы обеспечивали надлежащую защиту авторов, в том числе тех, которые себя не проявили", - цитируют в комитете Кубышкина.