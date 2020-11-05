Глава ФРС заявил, что темпы восстановления экономики США в последние месяцы замедлились

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Темпы восстановления экономики США в последние месяцы замедлились, расходы американцев на сектор услуг остаются низкими. Об этом заявил в четверг председатель Федеральной резервной системы США (ФРС), выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам регулярного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство ФРС).

"В последние месяцы темпы восстановления [экономики США] замедлились. <...> Расходы [американцев] на сектор услуг остаются низкими в основном из-за сохраняющихся низких показателей в сферах, которые, как правило, требуют того, чтобы люди собирались вместе, в частности туризм и гостиничный бизнес. <...> На рынке труда восстановлено около половины из 22 млн рабочих мест, которые были потеряны в марте и апреле, так как многие люди смогли вернуться на работу. Как и в целом по экономике, темпы улучшения ситуации на рынке труда замедлились", - отметил глава финрегулятора.

Пауэлл также заявил, что финансовая поддержка со стороны американских властей необходима для ускорения роста темпов восстановления экономики США.

"Темпы восстановления ускорятся, будут более устойчивыми, если власти предоставят больший объем финансовой поддержки, когда будет подходящее время. Обе стороны [республиканцы и демократы] ведут консультации. Они говорят о том, что будет некая помощь", - подчеркнул глава финрегулятора, говоря об очередном пакете стимулирующих мер для американской экономики.