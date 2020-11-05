Владельца издательства "Росмэн" подозревают в уклонении от уплаты налогов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Гендиректор и владелец издательства "Росмэн" Михаил Маркоткин подозревается в уклонении от уплаты налогов за двухлетний период при помощи подставных фирм. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Маркоткин, используя реквизиты семи фиктивных организаций, указал в бухгалтерском отчете "Росмэн" и налоговых декларациях ложные сведения о затратах и подлежащих вычету сумм НДС", - сказал источник.

По словам собеседника, уклонение от уплаты налогов происходило на протяжении двух лет, однако сумму причиненного ущерба он не называет. Уголовное дело возбуждено по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Данная квалификация предполагает ущерб свыше 45 млн рублей. Маркоткину грозит до шести лет лишения свободы.

Официальным комментарием следствия, издательства, а также самого Маркоткина ТАСС пока не располагает.