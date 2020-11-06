Премьеры стран СНГ обсудят экономическое сотрудничество и борьбу с последствиями пандемии

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Главы правительств стран СНГ в пятницу проведут встречу в режиме видеоконференции. Мероприятие, традиционно посвященное прежде всего экономическим вопросам, состоится на фоне не только непростой эпидемической обстановки в целом, но и кризисов в отдельных государствах Содружества.

С российской стороны в заседании Совета глав правительств СНГ примет участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Основное внимание главы правительств планируют уделить вопросам экономического взаимодействия в рамках СНГ с акцентом на преодоление последствий новой коронавирусной инфекции и восстановление темпов роста экономик стран-членов", - сообщила пресс-служба кабмина РФ.

В частности, на встрече предполагается принять план мероприятий по реализации первого этапа (2021-2025 годы) Стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года. Повестка заседания включает также вопросы развития сотрудничества в сферах инноваций, транспортной безопасности, использования атомной энергии в мирных целях, межрегионального и приграничного взаимодействия, отметили в кабмине.

В этом году в СНГ председательствует Узбекистан. Предыдущая встреча глав правительств Содружества состоялась 29 мая также в онлайн-формате из-за ограничений, связанных с пандемией. Российский премьер тогда, в частности, призвал коллег по СНГ решать общие задачи по борьбе с коронавирусом в прагматичном и позитивном ключе и учитывать интересы друг друга.

Участники и планы

В мероприятии, как ожидается, примут участие все члены Содружества, кроме Украины, которая с 2014 года фактически игнорирует деятельность СНГ.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Исполкома СНГ, на заседании планируется без обсуждения подписать большой пакет заранее согласованных документов. Среди них - программы, касающиеся сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, взаимодействия в сфере инноваций, а также повышения качества жизни ветеранов войн - участников локальных конфликтов и членов их семей. Кроме того, намечено подписание двух соглашений, регламентирующих взаимодействие в области трансграничных перевозок радиоактивных материалов и сотрудничество в сфере цифрового развития общества. К подписанию будут предложены концепции межрегионального и приграничного сотрудничества и сотрудничества в области сельскохозяйственного машиностроения вместе с планами мероприятий для их реализации.

Совет глав правительств также планирует утвердить план мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2020-2025 годов и план приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2021-2022 годы.

Готовы к подписанию и документы, касающиеся развития объединенных систем ПВО, контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки. Помимо этого, к подписанию главами правительств будет предложен блок документов, касающихся финансового обеспечения деятельности органов СНГ.

По итогам встречи будут также определены дата и место проведения следующего заседания Совета глав правительств Содружества.

Не все спокойно

Со времени прошлого заседания Совета глав правительств СНГ на пространстве Содружества произошла целая череда драматичных событий. В их числе - резкое обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха между двумя членами СНГ, Арменией и Азербайджаном, вылившееся в полномасштабные боевые действия с множеством жертв среди военных и мирного населения. В октябре Москва стала первой площадкой, где были выработаны договоренности по прекращению огня в зоне конфликта, но пока попытки добиться перемирия не привели к реальным результатам.

В это же время в Белоруссии уже почти три месяца не утихают массовые протесты после президентских выборов. Глава республики Александр Лукашенко несколько раз заявлял, что Белоруссия, помимо внутренних волнений, столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны западных соседей, вплоть до военной угрозы. Хотя еще в начале нынешнего года казалось, что главной проблемой для белорусского руководства являются нерешенные споры с ближайшим союзником - Россией - по цене на энергоресурсы.

Выборы, на этот раз парламентские, стали причиной потрясений и в Киргизии. В отставку на фоне массовых беспорядков ушли президент страны Сооронбай Жээнбеков и другие представители руководства, новым премьером был избран Садыр Жапаров, он же стал и. о. главы республики. По мнению экспертов, продолжение политического кризиса могло бы вылиться в гражданскую войну и превращение киргизской территории в горячую точку, однако пока этого удалось избежать.

В еще одной стране - участнице СНГ, Молдавии, проходят президентские выборы: страна готовится ко второму туру голосования 15 ноября. Результаты первого тура продемонстрировали значительную поляризацию общества, которое балансирует между проевропейским и пророссийским курсами внешней политики, и кандидаты уже указывали на возможность протестов по итогам голосования.