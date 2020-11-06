Биржевые индексы в Нью-Йорке росли самыми быстрыми темпами с апреля

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже продемонстрировали уверенный рост к закрытию торгов в четверг. По оценке газеты The Wall Street Journal , индексы на нынешней неделе росли быстрее, чем когда-либо с апреля нынешнего года.

По данным на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 542,71 пункта (1,95%) и остановился на уровне 28 390,37. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 66,98 пункта (1,95%), до отметки 3 510,43. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 300,15 пункта (2,59%), до уровня 11 890,93.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии понизилась на 1,58%, до $38,53 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 2,89%, до $1 951,50 за тройскую унцию.

По прогнозам газеты The Wall Street Journal, на настроения участников рынка в предстоящие недели будет влиять вопрос о том, насколько значительным может быть пакет мер по стимулированию экономики США, по которому до сих пор не сумели договориться республиканцы и демократы в Конгрессе. До дня голосования, отметила газета, многие инвесторы рассчитывали на убедительную победу демократов на выборах, что облегчило бы процесс принятия пакета стимулирующих мер, однако сейчас нет ясности в том, насколько значительным может быть этот пакет.

Как отметил в интервью газете The Wall Street Journal руководитель департамента глобальных рынков компании Invesco Брайан Левитт, "в условиях, когда неопределенность, вызванная всеобщими выборами, остается позади, инвесторы надеются на прогресс в разработке вакцины от коронавируса, а также рассчитывают на поддержку американской экономики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС)". "Участники рынка ожидают, что ситуация в целом улучшится", - добавил он.