Эксперты считают, что российский рынок продолжит рост в ожидании стабилизации в США

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Перспективы наступления политической определенности в США, в том числе победы Джо Байдена, а также монетарные стимулы мировых центробанков подталкивают вверх активы новых рынков, а вслед за этим - ценные бумаги и валюту РФ. По оценкам опрошенных ТАСС экспертов, восстановление отечественного рынка должно продолжится и на следующей неделе - индекс Мосбиржи может достигнуть 3 000 пунктов, а рубль укрепится до 76 рублей за доллар.

Рост аппетита к покупке риска на мировых площадках и восстановление цен на нефть выше $40 сейчас являются для рублевых активов наиболее весомыми факторами движения. Так, к вечеру четверга индекс Мосбиржи прибавлял 2,69%, курс доллара к российскому рублю снижался на 2,33%, до 77 рублей.

Поводом для расширения покупок рисковых активов служит приближение политической определенности в США. Позитив несут и предварительные результаты выборов, которые указывают на предстоящую победу Байдена параллельно с сохранением лидерства республиканцев в сенате.

"Если текущий расклад не изменится вплоть до конца подсчета голосов, то его можно считать одним из наиболее позитивных среди возможных. По крайней мере для рынков акций Европы, США и Китая. Так как Байден будет вести менее агрессивную внешнюю политику по сравнению с Трампом, а главенство республиканцев в сенате не позволит демократам резко менять экономический курс правительства", - пояснил руководитель отдела инвестиционного консультирования Тинькофф Инвестиции Премиум Кирилл Комаров.

В то же время увеличение шансов на победу Байдена способствует темпам прироста на американских площадках бумаг компаний, входящих в расчет индекса Nasdaq, добавил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин. "На российском рынке эта тенденция, возможно, проявила себя в сравнительно активном росте акций Яндекса, ИСКЧ, АФК, Qiwi", - отметил он.

Помимо завершения выборов в США инвесторы также ждут принятия новых стимулирующих мер для американской экономики, добавил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. "Эти ожидания усиливают снижение доллара на валютном рынке, что дает поддержку валютам развивающихся стран и стоимости сырьевых товаров, - сказал эксперт добавив, что рост спроса на риск-активы связан также с монетарными сигналами со стороны других крупных центробанков. Так, Банк Японии расширяет программу QE (количественного смягчения), за ним могут последовать регуляторы Англии и Австралии.

Рынки настроены на позитив

По мнению экспертов, импульс роста на рынках в ближайшие дни продолжится, однако с менее выраженной динамикой. В дальнейшем спрос на российские активы может быть ограничен, если санкционная риторика ужесточится, добавили они.

"Российские активы могут продолжить рост вслед за мировыми рынками, по крайней мере пока не появится фундаментальная индикация нового направления в отношениях между РФ и США", - полагает Кирилл Комаров. "Однако, учитывая, что администрация Трампа уже потребовала пересчета голосов в некоторых штатах, результаты выборов могут оставаться главной темой еще несколько недель", - добавил эксперт.

С другой стороны, затяжная неопределенность в отношении итогов выборов может способствовать фиксации прибыли на фондовых рынках, считает аналитик "Велес Капитал" Елена Кожухова. Не стоит забывать и о сохраняющейся ключевой проблеме - ситуации с заболеваемостью COVID-19 в мире, которая вынуждает государства возвращать карантинные ограничения, что чревато новым экономическим замедлением и снижением спроса на топливо, добавил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Тем не менее, после выборов в США новый президент, кто бы им не стал, вероятно, расширит программу стимулирующих мер, что вместе с рекордно низкими процентными ставками создаст предпосылки для рождественского ралли на американском рынке, что перекинется и на глобальные фондовые индикаторы", - сказала руководитель отдела анализа акций "Финам" Наталья Малых.

Прогноз по индексу Мосбиржи и рублю

Согласно прогнозам "БКС Мир Инвестиций", в начале следующей недели индекс Мосбиржи может подобраться к уровню 2 900 пунктов, рубль к доллару может торговаться в диапазоне 77-78 рублей.

В "Велес Капитал" полагают, что при способности индекса Мосбиржи закрепиться выше 2 900 пунктов можно ждать развития восходящего движения в район от 3 000 пунктов. По рублю восходящая коррекция может продолжиться при закреплении валютных пар ниже 77,50 рубля в случае с долларом (к 76 рублям) и ниже 91,50 рубля в случае евро (к 89,50 рубля).

Целевые уровни открытия следующей недели "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 2775-2930 пунктов, а также 76,15-78,80 рубля и 90,70-92,75 рубля соответственно.