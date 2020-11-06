"Известия": в России почти на четверть сократилось число трудовых мигрантов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Число работающих в России трудовых мигрантов составило 1,8 млн человек, что на 22,5% ниже чем годом ранее (2,3 млн человек). Об этом в пятницу сообщают "Известия" со ссылкой на последние данные МВД РФ на конец сентября.

"Произошло сокращение по всем категориям иностранных работников. Среди них кадры, трудящиеся на основании патентов: в 2020 году 1 376 100 (на 30 сентября 2019 года - 1 744 100, -21,1%). Почти на 30% сократилось и количество действительных разрешений на работу - 85,7 тыс. вместо 121,8 тыс. в прошлом году," - отметили в ведомстве.

В статье сообщается, что на 26% снизилось и число работающих в России граждан стран Евразийского экономического союза (333 тыс. против 450 тыс. годом ранее), которые составляют наибольшее количество граждан, работающих без виз.

В Министерстве труда изданию добавили, что в 2020 году почти на 36 тыс. снизилось и число работников, трудящихся на основании визы. Более того, в этом году снизилось распределяемое Минтрудом количество квот на привлечение иностранных граждан для всех регионов (105 тыс. против 141 тыс. годом ранее). В министерстве отметили, что больше всего иностранных граждан приезжает на работу по визе из Китая, Вьетнама, Турции, Индии и Сербии.