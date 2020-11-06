"Известия": цены на авиабилеты в новогодние праздники снизились

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Цены на перелеты по России и в открытый для авиасообщения Стамбул с вылетом с 25 декабря по 10 января будут на 14-17% ниже, чем в этот же период прошлого года. Об этом в пятницу сообщают " Известия " со ссылкой на данные, предоставленные онлайн-сервисами по продаже авиабилетов.

По данным Tutu.ru, в среднем билет на праздники туда-обратно стоит 13 тыс. рублей вместо 15,1 тыс. рублей год назад. Отмечается, что цены снизились на все направления из топ-10, кроме рейса Москва - Симферополь (+1%). Так, больше всего цены снизились на рейсы из Москвы в Новосибирск (-31%), в Минеральные Воды (-20%), в Сочи (-9%), и в Калининград (-2%). Из Санкт-Петербурга стало дешевле летать в Симферополь (-23%) и в Краснодар (-19%). Также отмечается падение цены на перелет из Москвы в Петербург (-38%) из-за конкуренции с железной дорогой.

OneTwoTrip сообщает, что средняя цена на билет упала с 13,7 тыс. рублей в 2020 году до 11,6 тыс. рублей в праздники 2021 года. Сервис также отмечает рост стоимости в направлении Симферополя (+8%), отмечая удешевление на остальные популярные направления. Отдельно говорится, что спрос на подешевевшие билеты пока ниже прошлогоднего - заказов стало на 40% меньше.

"В этом году россияне не спешат заранее покупать билеты и планировать свои поездки, так как ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается нестабильной," - отметили в сервисе.

По данным Aviasales, средняя стоимость перелета на одного человека в праздники упала на 17%, до 10,9 тыс. рублей. Сервис сообщил, что доля продаж билетов на полеты внутри страны выросла до 96% с 50% в предыдущие новогодние праздники. Отмечается рост цены на полеты из российских городов в Стамбул (+39%).

Отдельно рассматривались железнодорожные перевозки, где, по данным OneTwoTrip, дорожали только направления в Адлер и Тюмень, а цены на поездку в Москву и Санкт-Петербург снижались на 6-7%. Более того, в Tutu.ru отметили незначительный рост цен на железнодорожные билеты по всем направлениям на 2%, с 2,6 тыс. до 2,7 тыс. рублей.