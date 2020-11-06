"Известия": россияне стали реже приобретать продукты из "карантинного набора"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Россияне в октябре на почти на треть реже приобретали продукты питания "для запасов" по сравнению с прошлым месяцем. Об этом в пятницу сообщают "Известия" со ссылкой на предоставленные сведения оператора фискальных данных "Такском".

Так, продажи манки, геркулеса и гречки просели на 28-30%. Рис, макароны и соль стали покупать на 3-5% реже, чем в прошлом месяце. Продажи консервов уменьшились на 6%, а тушенки - на 2%. Незначительно выросли лишь продажи сахара - на 1%.

"Это (снижение покупательного спроса - прим. ТАСС) связано с тем, что у людей еще остались большие запасы продовольствия с тех пор, как они закупили его в первую волну пандемии. На объемы продаж также повлияло падение трафика в торговых центрах: в столице в конце сентября оно составило до 20% по отношению к показателям прошлого года", - отметил изданию замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Аналитики отмечают изменение стоимости некоторых продуктов по сравнению с сентябрем. Выросла цена на макаронные изделия (+2%), консервы (+10%), сахар (+4%) и соль (+8%). Дешевле стала стоить манка (-13%), геркулес и гречка (-1%), тушенка и рис (-2%).

Более того, "Такском" заметил падение в продажах базовых продуктов питания по сравнению с октябрем прошлого года. Так, продажи гречки и риса снизились на 10%, реализация макарон сократилась на 15%, сахара - на 23%, соли - на 19%, геркулеса - на 18%, манной крупы - на 11%, консервов - на 14%, а тушенки - на 25%.

"Известия" уточнили, что у "Такскома" есть доступ к онлайн-кассам магазинов по всей стране, и анализ покупок базовых продуктов питания проводился с 1 по 28 октября 2020 года.