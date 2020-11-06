Почти 4,5 тыс. жителей Амурской области подали заявки на "дальневосточную ипотеку"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Почти 4,5 тыс. жителей Амурской области подали заявки на получение "дальневосточной ипотеки" с начала действия программы. Больше 65% заявок получили положительное решение, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Программа льготной ипотеки под 2% для жителей Дальнего Востока заработала в начале декабря 2019 года. Она рассчитана на пять лет - до 1 января 2025 года - и призвана создать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства в ДФО и роста объемов строящегося жилья.

"Заявки на ипотеку под 2% в Приамурье подали порядка 4,5 тыс. человек, больше 65% заявок получили положительное решение, а 1 124 амурские семьи уже получили средства по кредитам. Средний размер льготной "дальневосточной ипотеки" в Амурской области составляет 3,27 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Мама двоих детей Дарья Силак из города Тында на севере Амурской области, став участницей программы "Дальневосточная ипотека", в июле отметила новоселье. Семья переехала из съемного жилья в трехкомнатную квартиру в новостройке. В дополнение к новым "квадратам" они получили благоустроенный двор, школу и детский сад в шаговой доступности.

"Конечно, меня привлекла ставка. Взять ипотеку на других условиях я бы вряд ли решилась. После подачи документов сумму одобрили в течение нескольких дней", - рассказала Силак.

Единственным минусом программы женщина назвала то, что квартиру можно взять только в новостройке, а в таких небольших городах, как Тында, дома строятся редко. "Поэтому выбор был небольшой - наша пятиэтажка и дом, строящийся напротив", - уточнила собеседница агентства.

Жилье на гектаре

Шестнадцать жителей Приамурья решили оформить "дальневосточную ипотеку", являясь участниками программы "Дальневосточный гектар". 11 из них, по данным областных властей, получили одобрение кредита, а две семьи - получив на руки средства, и начали возводить дома.

Первыми владельцами дальневосточного гектара, получившими льготную ипотеку под строительство жилья, стала семья Андриука из села Междугранка Белогорского района, в котором живут около 350 человек. Они брали целенаправленно под строительство дома. После одобрения льготного кредита в 2,1 млн рублей на гектаре началась работа.

"До получения ипотеки подготавливали участок под возведение дома. После того, как стали обладателями льготного кредита, на нашем участке закипела работа: мы уже построили первый этаж и начали возводить второй. Дом будет из керамзитобетона и кирпича. Кредит брали не только на строительство, но и чтобы подвести к нему отопление, необходимые коммуникации", - сказал Иван Андриука, добавив, что следующим летом планирует отметить новоселье.

В течение 20 лет семья ежемесячно будет выплачивать 10 тыс. рублей.

Бонусы от государства

По данным правительства Амурской области, программа "Дальневосточная ипотека" с первых месяцев действия в регионе прочно закрепилась в лидерах среди льготных ипотечных программ. По примерным подсчетам специалистов, два из трех оформляемых займов на жилье приходятся именно на эту программу.

"При этом "дальневосточная ипотека" продолжает дополнительно расширяться и прирастать льготами, становясь еще привлекательнее для амурчан. Так, на федеральном уровне принято решение о снижении первоначального взноса по дальневосточной ипотеке с 20 до 15 процентов", - отметили в пресс-службе областного правительства.

"В Приамурье "Дальневосточная ипотека" остается самой популярной среди всех льготных ипотечных программ. При этом мы предусмотрели региональную меру поддержки тех, кто решил взять льготный кредит для приобретения жилья в сельской местности. С августа такие граждане смогут рассчитывать на компенсацию первоначального взноса. В областном бюджете на эти цели запланировано полмиллиона рублей", - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Дальневосточная ипотека

О введении льготной ипотеки на первичное жилье для жителей Дальнего Востока президент России Владимир Путин заявил в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. В декабре прошлого года вышло постановление правительства РФ об условиях программы такой ипотеки для молодых семей со ставкой в 2%.

Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов - не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком не старше 18 лет. Также претендовать на ипотеку могут участники программы "Дальневосточный гектар", для которых в случае запроса кредита на строительство жилья требований по возрасту нет. Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет.

Как сообщили в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, лидерами среди регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) по темпам реализации программы "Дальневосточная ипотека" являются Приморье, Якутия и Хабаровский край. Амурская область находится на пятом месте.

В целом по ДФО 13 банков-участников программы заключили 12 529 договоров на получение "дальневосточной ипотеки". Общая сумма средств, выданных с момента старта программы, составила 44,2 млрд рублей.

Вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев ранее поручил главам регионов координировать работу по ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье.