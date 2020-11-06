"Известия": в даркнете на 20% подорожали персональные данные банковских клиентов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Стоимость незаконно добытой информации о персональных данных и счетах клиентов российских банков на черном рынке в 2020 году выросла на 20%. Об этом в пятницу сообщают "Известия" со ссылкой на исследование компании по выявлению утечек данных Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI).

Так, банковская выписка за месяц в 2020 году в среднем будет стоить 9 250 рублей, вместо 7 667 рублей годом ранее. В исследовании сообщается, что выписка по счету или карте физлица в Сбербанке предлагается по цене от 12 тыс. до 15 тыс. рублей за один месяц или от 30 тыс. до 35 тыс. рублей за полгода. Тогда как в прошлом году аналогичные предложения стоили соответственно 8-15 тыс. и 20 тыс. рублей.

Отдельно рассматривались медианные стоимости по нелегальным выпискам по счетам российских абонентов сотовой связи в течение последнего года, цена которых сократилась с 11 375 до 10 625 рублей за месяц. Так, детализацию звонков и SMS клиента "Мегафона" преступники продают по цене от 15 тыс. рублей за месяц (годом ранее - от 20 тыс. рублей). Персональные данные абонента можно купить за 1,5 тыс. рублей, разовое определение местоположения абонента - от 35 тыс. рублей, сделать "замену SIM-карты" - от 20 тыс. до 25.

"Пробив" по базам ГИБДД (установление собственника транспортного средства, сведения о выдаче водительского удостоверения, история регистрационных действий, штрафы и т. п.) в 2020 году стоит от 1 тыс. рублей, тогда как годом ранее цена стартовала от 500 рублей.

"Стоимость информации из госструктур медленно растет от года к году, но в целом остается на довольно низком уровне," - сообщили в компании DLBI.

Более того, в DLBI заметили связь роста стоимости банковских "пробивов" мошенников с усилением контроля со стороны кредитных организаций. Отмечается также рост предложения на мобильные "пробивы", которые отражаются на снижении цены данной услуги в даркнете.