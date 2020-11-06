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Центробанк Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума с июля 2018 года

Колебания обменного курса связаны с неопределенностью на зарубежных рынках, отмечает издание "Сина цайцзин"

ПЕКИН, 6 ноября. /ТАСС/. Народный банк Китая (центробанк) укрепил в пятницу курс юаня на 605 базисных пунктов, до 6,6290 за доллар. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте регулятора, это максимальное значение с 11 июля 2018 года.

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Нынешнее укрепление курса длится второй рабочий день подряд. Как пишет в пятницу финансовое издание "Сина цайцзин", колебания обменного курса юаня к доллару связаны с неопределенностью на зарубежных рынках, в том числе вызваны ситуацией вокруг выборов в Соединенных Штатах.

На фоне пандемии курс юаня на протяжении нескольких месяцев снижался к доллару. 29 мая регулятор понизил курс национальной валюты до минимальных с февраля 2008 года 7,1316 за доллар. Однако после этого юань начал укрепляться по отношению к американской валюте.

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