Станкостроительный завод Краснодара получил заказ на выпуск авиакосмического оборудования

КРАСНОДАР, 6 ноября. /ТАСС/. Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) в Краснодаре выиграл тендер на изготовление оборудования для компании, входящей в ГК "Ростех", и наладит производство оборудования для авиакосмической отрасли, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе завода.

"Краснодарский ЮЗТС выиграл тендер на изготовление оборудования для авиакосмической отрасли. Заказчиком стало ПАО "ОДК-Кузнецов" - крупнейшее предприятие авиационного и космического двигателестроения. Южный завод тяжелого станкостроение изготовит карусельный обрабатывающий центр повышенного класса точности. Он предназначен для обработки деталей массой до 25 тонн и диаметром до 2,5 м", - сказали в пресс-службе завода.

На заводе уточнили, что ракеты нового поколения "Амур", над которыми сейчас работают конструкторы, будут иметь диаметр корпуса 4,1 м и диаметр головного обтекателя до 5,1 м, а на заводе готовят к вводу в эксплуатацию два обрабатывающих центра, которые позволяют обрабатывать детали диаметром до 5 с лишним м.

Согласно данным единой информационной системы в сфере закупок, завод был единственным участником тендера, цена контракта превышает 103 млн рублей. "Ни один завод в стране в настоящее время не имеет технической базы для изготовления столь сложного оборудования. В настоящее время у завода нет подписанных контрактов с Роскосмосом, но здесь рассчитывают на них в дальнейшем, проводится предварительная техническая и организационная работа", - добавили в пресс-службе.

"ОДК-Кузнецов" является монополистом в производстве двигателей для носителей "Союз" и "Союз-2". Оборудованием завода была оснащена ракета, которая вывела на орбиту корабль "Восток" с Гагариным в 1961 году. ЮЗТС выпускает обрабатывающие центры для энергетики и машиностроения, ОПК, металлургии. Власти Краснодарского края заключили соглашение с заводом о модернизации производства, предприятие вложит более 3 млрд рублей собственных средств в развитие до 2025 года.

О ракете "Амур"

Первая российская многоразовая ракета-носитель "Амур" на метане, как сообщил в октябре главный эксперт департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Игорь Пшеничников, получит взлетную массу около 360 тонн, высота ракеты - 55 метров. Носитель будет иметь возвращаемую первую ступень и вторую однократного использования, обе будут оснащаться метановыми двигателями. Многоразовый блок получит посадочные штанги, а также аэродинамические решетчатые рули. Это оборудование может быть снято для запуска в традиционной одноразовой версии. С возвращаемой ступенью "Амур" будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонны полезного груза, против 8,5 у ракет серии "Союз-2". В одноразовом варианте "Амур" поднимет на ту же орбиту уже 12,5 тонны.

На первой ступени ракеты планируется разместить 5 метаново-кислородных двигателей РД-0169А, разрабатываемых воронежским КБ химавтоматики. Номинальная тяга двигателей - на уровне 100 тонн. Вторая ступень "Амура" получит тот же двигатель, но с четырьмя камерами сгорания с маркировкой РД-0169В. Его тяга повысится до 110 тонн. На второй ступени будет размещаться один такой двигатель. Стартует ракета с космодрома Восточный.