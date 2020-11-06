Россия выделила $5 млн на обеспечение питанием кубинских школьников

ГАВАНА, 6 ноября. /ТАСС/. Россия в рамках участия во Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН направила Кубе $5 млн, которые будут вложены в систему школьного питания на острове в течение четырех лет. В презентации проекта в четверг приняли участие посол РФ в Гаване Андрей Гуськов, представитель ВПП в республике Паоло Маттеи и министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Родриго Мальмиерка, передает корреспондент ТАСС.

"Решение российского правительства о выделении $5 млн на финансирование в 2020-2024 годах системы устойчивого школьного питания в кубинских школах не только поможет решить проблемы части населения Кубы, но и будет способствовать развитию страны в целом, - заявил Гуськов. - Проблема голода и нехватки продовольствия особенно обострилась в условиях мирового кризиса, вызванного пандемией. Страдают наиболее уязвимые слои населения, в том числе дети".

Напрямую программа затронет около 16,2 тыс. школьников в десяти муниципалитетах на востоке Кубы. Часть помощи получат местные производители продовольствия, которые обеспечивают школы продуктами. Программа предполагает и создание новых рабочих мест. По словам посла РФ, такие меры помогут обеспечить продовольственную независимость острова.

"Проект является лишь одним из примеров той помощи, которую Россия оказывает Кубе. Вместе с ООН мы предпринимаем шаги, направленные на повышение уровня жизни кубинского населения. В частности, два года назад в рамках этого сотрудничества Кубе был выделен $1 млн на нужды сельского хозяйства, а в 2019 году совместно с ООН реализованы проекты по восстановлению жилья, разрушенного ураганом "Сэнди" в 2012 году. Ранее в этом году Кубе было передано оборудование для разгрузки зерна в гаванском порту", - отметил Гуськов.

Первый замминистра внешней торговли и иностранных инвестиций Ана Тересита Гонсалес выразила благодарность российским партнерам за выделение средств и подчеркнула стратегический и союзнический характер отношений между странами. Она отметила готовность республики продолжать расширять сотрудничество с Москвой в сфере торговли и инвестиций.