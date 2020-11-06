Объем внешней торговли услугами Хайнаня в январе-сентябре достиг $1,92 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 6 ноября. /ТАСС/. Совокупный объем импорта и экспорта услуг китайской южной провинции Хайнань по итогам первых трех кварталов текущего года составил 12,83 млрд юаней (порядка $1,91 млрд). Об этом сообщило управление коммерции провинции.

Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, экспорт услуг в январе-сентябре составил 3,575 млрд юаней (около $533,6 млн), импорт достиг 9,258 млрд юаней (порядка $1,382 млрд).

Только в сентябре объем внешней торговли услугами Хайнаня составил 2,493 млрд юаней ($372,09 млн), что на 31,43% больше по сравнению с девятым месяцем прошлого года и в 1,4 раза больше по сравнению с августом текущего года.

Импорт услуг в сентябре достиг 2,009 млрд юаней ($299,85 млн). Экспорт - 484 млн юаней (порядка $72,23 млн).

Как сообщило ведомство, более 52% от общего объема импорта и экспорта услуг в январе-сентябре составила торговля развивающимися услугами. К ним относятся страховые услуги, финансовые, телекоммуникационные, IT, услуги в сфере культуры и развлечений, бизнеса, технического обслуживания и ремонта, а также услуги в области интеллектуальной собственности.