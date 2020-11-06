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Доходную часть бюджета Камчатки в 2021 году планируют увеличить на 1,1 млрд рублей

Она составит 78,1 млрд рублей

ТАСС, 6 ноября. Бюджет Камчатского края на следующий год запланирован в объеме 78,1 млрд рублей - на 1,1 млрд рублей больше суммы 2019 года. Об этом в пятницу сообщается в релизе пресс-службы правительства региона.

"Хотел бы обратить внимание на доходную часть бюджета. Она составляет 78,1 млрд рублей, что на 1,1 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Бюджет является социально ориентированным. На такие направления, как здравоохранение, образование, медицина, спорт и культура, в 2021 году выделено на 200 млн рублей больше", - приводятся в сообщении слова председателя правительства края Александра Кузнецова.

По информации властей региона, на сферу образования запланированы расходы в размере 16 млрд рублей, культуры - 867,7 млн рублей, здравоохранения - 7,7 млрд рублей, социальной политики - 15,4 млрд рублей, физической культуры и спорта - 1,5 млрд рублей. Уровень доходов в 2021 году будет равен уровню расходов, поэтому бюджет можно считать сбалансированным. Так как бюджет на будущий год формировался в сложных условиях пандемии коронавируса, все направления, не касающиеся социально значимых сфер, были оптимизированы.

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РоссияКамчатский край
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