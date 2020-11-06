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В Астраханской области планируют построить ветропарк за 30 млрд рублей

Объект намерены ввести в эксплуатацию в 2022 году

АСТРАХАНЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Компания "Ветропарки ФРВ" намерена построить в 2022 году в Черноярском районе Астраханской области ветропарк с объемом инвестиций в 30 млрд рублей, сообщил в четверг ТАСС министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области Денис Афанасьев.

"Общая установленная мощность ветропарка составит около 340 МВт, объем инвестиций по проекту - около 30 млрд рублей. Инвестиционный проект реализуется ООО "Ветропарки ФРВ", - сказал Афанасьев.

Он добавил, что ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Инвестор получил разрешения на строительство объектов, оформил договоры по переуступке прав на земельные участки. Проведены инженерные изыскания, утвержден генплан застройки, а также определен земельный участок - ветропарк намерены построить в Черноярском районе.

Количество этапов, а также площадь строительства будет определена инвестором после начала строительно-монтажных работ, отметили в Министерстве промышленности региона.

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