Контролирующим лицом концерна "Калашников" стал экс-замминистра транспорта

ИЖЕВСК, 6 ноября. /ТАСС/. Бывший замминистра транспорта России Алан Лушников принял контроль над группой компаний "Калашников", став единственным участником ООО "ТХК-Инвест", которое контролирует 75% минус 1 акцию концерна. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба группы.

"В группе компаний "Калашников" сменилось контролирующее лицо - единственным участником ООО "ТКХ-Инвест" стал Алан Валерьевич Лушников. ООО "ТКХ-Инвест" контролирует 75% минус 1 акция АО "Концерн "Калашников". Государственная корпорация "Ростех" владеет блокирующим пакетом акций АО "Концерн "Калашников" 25% плюс 1 акция", - сказано в сообщении.

В группе компаний отметили, что Лушников имеет значительный опыт управления, в частности, в транспортном машиностроении. В 2012-2018, работая в правительстве, он курировал вопросы промышленной политики, регуляторики транспортной отрасли. Будучи замминистра транспорта в 2017-2018 годах, Лушников руководил проектом реформирования железнодорожного рынка. Он курировал вопросы, связанные с созданием железнодорожных подходов к крымскому мосту, организацией пассажирских перевозок между полуостровом и материковой частью.

ГК "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия. Предприятия группы выпускают не только стрелковое вооружение, но и специализированные комплексы военного и гражданского назначения, такие как дистанционно-управляемые боевые модули, беспилотные летательные аппараты, многофункциональные катера специального назначения, продукцию для космических отрасли.