Эксперты ВШЭ считают возможным повышение налогов для граждан с высокими доходами

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) считают возможным повысить налоговое бремя на неинвестируемые высокие личные доходы граждан и на неинвестируемые свободные средства корпораций. Об этом говорится в заключении ВШЭ на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

"Достигнутый уровень технологий налоговой службы и современная внешнеэкономическая ситуация существенно ограничивают возможности бегства национального капитала и вывода денег российскими юридическими и физическими лицами из российской юрисдикции. Это создает потенциал для более значительного повышения налогового бремени на неинвестируемые высокие личные доходы и на неинвестируемые свободные средства корпораций", - отмечается в документе.

Речь идет о ставке подоходного налога в 20-24% для доходов физических лиц в объеме свыше 12 млн рублей и 24 млн рублей в год, а также о возвращении к ставке налога на прибыль на уровне 24% или даже 30% в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета.

Кроме того, в ВШЭ отмечают, что в ближайшие три года произойдет определенное смещение налоговой нагрузки с фонда оплаты труда на доходы рентного характера, акцизы, доходы, связанные с деофшоризацией экономики. "Это несомненно заслуживает позитивной оценки", - указывают экономисты.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 23 июня предложил с 1 января 2021 года повысить с 13% до 15% налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан с доходами более 5 млн рублей в год. Он отмечал, что повышенным налогом будет облагаться только сумма, превышающая 5 млн рублей. По предварительным оценкам, эта мера даст бюджету порядка 60 млрд рублей, которые будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями. Соответствующий законопроект Госдума одобрила в первом чтении 21 октября.