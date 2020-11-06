Финансирование транспорта и дорожного хозяйства Приморья составит 17 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Приморья намерены направить на мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства в 2021 году почти 17 млрд рублей, в частности, на прежнем уровне будут сохранены расходы на нормативное содержание дорог, которые помогают снижать число аварий. Об этом сообщила на общественных слушаниях, посвященных краевому бюджету в сфере транспорта и дорожного хозяйства на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. председатель регионального правительства Вера Щербина.

"Всего на осуществление мероприятий в области транспорта и дорожного хозяйства на 2021 год мы предусматриваем почти 17 млрд рублей. <...> Мы сохранили расходы на нормативное содержание дорог на уровне текущего года. <...> Как только позволит экономическая ситуация, продолжим увеличение расходов на содержание. Продолжим ремонт региональных дорог как в рамках национального проекта, так и в рамках краевой программы", - сказала Щербина.

Она отметила, что объем работ по ремонту региональных дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" и краевых программ будут ниже, чем в 2020 году, но выше, чем в 2017, 2018 и 2019 годах. Планируется отремонтировать около 100 километров дорог. Всего в 2020 году в рамках всех мероприятий ремонтируется около 200 километров автомобильных дорог, пояснила Щербина, что в три раза превышает объемы ремонта 2019 года. За счет средств краевого бюджета и федеральной поддержки в 2021 году начнется реконструкция 14 мостовых переходов, шесть из которых расположены на автомобильной дороге Артем - Находка - порт Восточный, 11 мостов будет реконструировано к сентябрю 2021 года.

Проблема реконструкции мостов в регионе стоит остро, так как состояние многих из них ежегодно ухудшается из-за тайфунов и паводков.

Средства на реконструкцию мостов

"[Расходы] на компенсацию выпадающих доходов авиа- и железнодорожных перевозчиков, содержание краевых посадочных площадок и техническое обслуживание воздушных судов на данном этапе несколько уменьшили, при этом объем транспортного заказа сохраним и при увеличении ввода будем изыскивать возможность по дополнительному финансированию и оптимизации расходов краевых перевозчиков", - сказала председатель краевого правительства.

Одним из важных для регионов объектов является скоростная дорога Владивосток - Находка - порт Восточный, новая четырехполосная трасса обеспечит развитие территории, промышленного и туристического кластера. Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Алексей Игнатенко на слушаниях отметил, что в следующем году на ремонт этой дороги будет направлено 258 млн рублей, планируется провести работы на последнем ее участке. "Данные мероприятия позволят завершить ремонт автомобильной дороги до города Находка, что позволит снизить социальную напряженность и привести автомобильную дорогу в нормативное состояние, обеспечить безопасность дорожного движения", - отметил Игнатенко.

В пятницу общественные слушания, посвященные различным направлениям бюджета региона, проходят уже в шестой раз. Их проводят, чтобы сделать процесс формирования бюджета более открытым и привлечь к нему жителей региона. Обсуждение проводится отдельными блоками по социально значимым направлениям. По итогам проведения всех обсуждений будет сформирован проект бюджета на 2021 год, его рассмотрят на расширенном заседании правительства края, а после этого - на заседании Законодательного собрания региона.