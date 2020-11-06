Кабмин сохранил упрощенный порядок изменений в адресную инвестиционную программу в 2021 г.

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Кабмин утвердил постановление правительства, упрощающее внесение изменений в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) в 2021 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.

"Упрощенный порядок внесения изменений в ФАИП сохранен на 2021 год. Правительство РФ утвердило постановление, сокращающее сроки перераспределения бюджетных средств между объектами строительства и годами их реализации в рамках ФАИП", - отметили в Минэкономразвития.

Соответствующие документы вместе с изменениями в федеральный закон о Бюджетном кодексе подготовило Минэкономразвития совместно с Минфином.

Снятие излишних барьеров для использования средств федерального бюджета на объекты строительства и возможность их оперативного перераспределения позволят повысить эффективность использования средств на капитальные вложения в рамках ФАИП, в том числе решить проблему неиспользованных бюджетных средств по итогам года, подчеркнули в министерстве.

"Исключение необходимости внесения изменений в закон о федеральном бюджете при перераспределении бюджетных средств по объектам ФАИП, а также внедрение механизма комплексного запроса, предусматривающего одновременное рассмотрение и согласование необходимых для внесения изменений в ФАИП документов, позволило значительно сократить сроки внесения изменений и оперативно реагировать на изменяющиеся условия, в том числе в связи с влиянием распространения коронавирусной инфекции", - пояснил заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.

15 октября президент России Владимир Путин утвердил изменения в Бюджетный кодекс. Закон предусматривает возможность смягчения бюджетного правила, изменение порядка расчета общего объема расходов федерального бюджета, а также увеличение до 2 трлн рублей суммы, на которую может быть увеличен общий объем расходов федерального бюджета без внесения в него поправок.