Мишустин одобрил проект соглашения о сотрудничестве стран СНГ в области цифрового развития

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил проект соглашения об информационном взаимодействии стран - участниц СНГ в области развития цифрового общества, сообщает в пятницу пресс-служба правительства РФ. Документ должен быть подписан сегодня в рамках заседания Совета глав правительств СНГ, которое пройдет в режиме видеоконференции.

"Соглашение будет способствовать реализации утвержденных на заседании Совета глав правительств СНГ 25 октября 2019 года Концепции в области цифрового развития общества и плана первоочередных мероприятий по ее реализации", - отметили в пресс-службе. Документ подразумевает совместную работу над едиными подходами к выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в области цифрового развития общества и цифровой экономики.

"В фокусе внимания стран-участниц соглашения будут такие направления, как развитие информационной инфраструктуры и системы электронного правительства, обеспечение сокращения цифрового неравенства, создание комплексных механизмов поддержки исследовательской деятельности, подготовка и переподготовка кадров", - добавили в пресс-службе кабмина РФ.